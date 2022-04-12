Бухгалтерская отчетность

Налоговики придираются к коду ОКВЭД в балансе

В ответ на сданную бухотчетность бухгалтеры получают из ИФНС уведомления об ошибке. Суть ошибки – неверный ОКВЭД. По мнению налоговиков, надо указывать не тот код ОКВЭД, по которому идет реальная деятельность, а тот, который в ЕГРЮЛ числится основным

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О такой проблеме рассказал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».

Бухгалтер указал код, который есть в ЕГРЮЛ, но является дополнительным. Налоговикам это не понравилось. Вот что сообщает налоговая:

Код ошибки: 0300700002 Указан код ОКВЭД, отличный от основного кода вида деятельности.

Между тем ни в одном нормативном акте не содержится требования указывать в бухотчетности основной ОКВЭД, пояснила эксперт Надежда Камышева.

Однако ФНС включила в контрольные соотношения сверку кода с ЕГРЮЛ после того, как был создан ресурс ГИРБО.

Вот как это звучит в КС:

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При этом сама же ФНС на своем сайте пишет, что ошибка будет только если код ОКВЭД вообще не указан в ЕГРЮЛ, а указывать в отчетности надо код деятельности, которым организация занималась.

Поэтому есть два варианта исправления ситуации:

  • ответить, что никакой ошибки нет;
  • сдать корректировку. Штрафов за это нет.

Обязанности вносить изменения в ЕГРЮЛ у компании нет.

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