4000 бухгалтеров чатятся в Телеге

Добавляйтесь в самый прогрессивный и дружелюбный профессиональный Чат Бухгалтеров в Telegram. Мы не успеваем открывать шампанское после каждой тысячи юзеров. Сегодня перевалили за 4000. Если за пару дней дойдем до 5000, главред пообещал больше не пить шампанское.

А если серьезно, то Чат — крутой помощик в работе бухгалтера.

Спрашивайте про заполнение отчетности, ответ на требование налоговиков, косяки в 1С. Да про что угодно спрашивайте. Отвечают в течение нескольких минут.

Спама нет, у нас крутая модераторская команда.