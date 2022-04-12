Бухгалтеры

4000 бухгалтеров чатятся в Телеге

У клерковского чата очередной рубеж.

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Добавляйтесь в самый прогрессивный и дружелюбный профессиональный Чат Бухгалтеров в Telegram. Мы не успеваем открывать шампанское после каждой тысячи юзеров. Сегодня перевалили за 4000. Если за пару дней дойдем до 5000, главред пообещал больше не пить шампанское.

А если серьезно, то Чат — крутой помощик в работе бухгалтера.

Спрашивайте про заполнение отчетности, ответ на требование налоговиков, косяки в 1С. Да про что угодно спрашивайте. Отвечают в течение нескольких минут.

Спама нет, у нас крутая модераторская команда.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 20 апреля. Места в группе пока есть.

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