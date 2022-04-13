Банковские карты

Иностранные интернет-магазины блокируют платежи по картам UnionPay, выпущенным в России

Многие иностранные магазины и их банки-эквайеры не принимают платежи с любых карт, выпущенных в РФ, в том числе и UnionPay. Сама платежная система предпочитает не вмешиваться в ситуацию.

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Сейчас в РФ выпущено уже полмиллиона карт UnionPay, многие из них — виртуальные для покупок в онлайн-магазинах. За месяц количество карт этой китайской системы выросло в 10 раз.

Как отмечают эксперты, блокировка оплаты происходит на уровне банка-эквайера, так как сам магазин не видит данные карты (первые цифры) о стране выпуска.

Введенные против России санкции не предусматривают блокировку платежей по UnionPay, но на деле это происходит, пишет «Коммерсантъ».

По правилам платежной системы банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска. Но вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет, блокируют все карты из России.

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