Налоговики требуют прошивать документы, которые они запрашивают у компаний

Разъяснения дает ФНС в письме № ЕА-3-26/3068@ от 04.04.2022.

Листы бумажных документов должны быть пронумерованы и прошиты.

Требования к сшивке утверждены приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@.

Согласно этому документу, в частности, все листы документов должны быть разделены на тома, каждый из которых — не более 150 листов.

Каждый том прошивается прочной нитью отдельно, нумерация его листов производится сплошным способом арабскими цифрами, начиная с единицы.

Документы надо нести с сопроводительным письмом, в котором указывается основание их представления (реквизиты требования), общее количество листов.

Если вы хотите сдать в бумажном виде электронные документы, их надо распечатать и заверить.