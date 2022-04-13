Налоговые проверки

Налоговики требуют прошивать документы, которые они запрашивают у компаний

Направить документы в налоговую инспекцию можно как в электронном виде, так и в бумажном. Электронные должны быть подписаны КЭП, а бумажные прошиты и заверены.

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Разъяснения дает ФНС в письме № ЕА-3-26/3068@ от 04.04.2022.

Листы бумажных документов должны быть пронумерованы и прошиты.

Требования к сшивке утверждены приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@.

Согласно этому документу, в частности, все листы документов должны быть разделены на тома, каждый из которых — не более 150 листов.

Каждый том прошивается прочной нитью отдельно, нумерация его листов производится сплошным способом арабскими цифрами, начиная с единицы.

Документы надо нести с сопроводительным письмом, в котором указывается основание их представления (реквизиты требования), общее количество листов.

Если вы хотите сдать в бумажном виде электронные документы, их надо распечатать и заверить.

Гость, налоговые проверки никто не отменял! Они только усилятся.
Послабления получат единицы, остальной бизнес под угрозой. Налоговики придут, чтобы наполнить бюджет.

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