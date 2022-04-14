Детские пособия

На детей с 8 до 17 лет будут платить до 100 % прожиточного минимума. Правила пособий уже готовы

С 1 мая 2022 года родители смогут подать заявление на выплату пособия на детей с 8 до 17 лет. Пособие начислят с 1 апреля. Платить его будет ПФР или региональная Соцзащита.

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Опубликован приказ Минтруда от 09.04.2022 № 630 с основными требованиями по выплате этого пособия.

Размер выплаты составит 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума на ребенка в регионе. Все зависит от дохода семьи. Чем он ниже, тем больше пособие.

Подать заявление на пособие можно лично, через Госуслуги или МФЦ.

Пособие назначают только малоимущим. При расчете критерия нуждаемости учитывают не только зарплату родителей, но и имущество. Есть правило нулевого дохода. Пособие не дадут, если мама или папа ребенка не работают без уважительных причин.

Выплата введена указом президента от 31.03.2022 № 175.

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