Личные финансы

🤷‍♀️ Айфоны стали продавать с накруткой в цене за установленное приложение Сбера

На сервисах типа Авито появились б/у айфоны за 300 с лишним тысяч рублей. Такую цену владельцы ставят за уже установленное приложение Сбера, которое теперь скачать на телефон Apple нельзя.

Версия для печати

Если искать на Авито айфон 13, то среди прочих можно увидеть такие объявления:

5

Ловят «хайп» и авторы обявлений ВКонтакте:

5

А все потому, что приложение Сбера теперь установить на телефоны Apple нельзя.

Гость, скоро старт курса про налоговые проверки!
Курс о всех видах налоговых проверок — выездных и камеральных, меропртиятиях налогового контроля, которые сопровождают проверки: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка . До 15 апреля курс по скидке 63%!

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить