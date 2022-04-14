🤷‍♀️ Айфоны стали продавать с накруткой в цене за установленное приложение Сбера

Если искать на Авито айфон 13, то среди прочих можно увидеть такие объявления:
Ловят «хайп» и авторы обявлений ВКонтакте:
А все потому, что приложение Сбера теперь установить на телефоны Apple нельзя.
На сервисах типа Авито появились б/у айфоны за 300 с лишним тысяч рублей. Такую цену владельцы ставят за уже установленное приложение Сбера, которое теперь скачать на телефон Apple нельзя.
Если искать на Авито айфон 13, то среди прочих можно увидеть такие объявления:
Ловят «хайп» и авторы обявлений ВКонтакте:
А все потому, что приложение Сбера теперь установить на телефоны Apple нельзя.