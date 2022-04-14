Почти половина россиян хотят открыть свой бизнес, несмотря на кризис. Впрочем, большинство энтузиастов живет в столице

Аналитики Работы.ру опросили 3 тысячи человек, пишет «Коммерсант». 41% ответивших заявили, что открыть свое дело могут за два-три года, а еще 32% — за 4-5 лет.

Кроме того, участники опроса ответили, что им важно для старта и развития своего дела:

нужны профильные навыки и образование (47%);

нужны связи (46%);

важна господдержка (45%);

не смогут без поддержки друзей и близких (29%).

Кроме того, 18% опрошенных уверены, что в открытии бизнеса поможет снижение конкуренции в отрасли, а 11% отметили пользу от снятия коронавирусных ограничений. Только 5% участников заявили о важности стабильной экономической обстановки.