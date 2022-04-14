Свой бизнес

Почти половина россиян хотят открыть свой бизнес, несмотря на кризис. Впрочем, большинство энтузиастов живет в столице

46% жителей России готовы открыть свое дело, больше всего таких в Москве и Санкт-Петербурге. 27% опрошенных заявили, что могут это сделать уже к концу 2022 года. Такие результаты приводит Работа.ру.

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Аналитики Работы.ру опросили 3 тысячи человек, пишет «Коммерсант». 41% ответивших заявили, что открыть свое дело могут за два-три года, а еще 32% — за 4-5 лет.

Кроме того, участники опроса ответили, что им важно для старта и развития своего дела:

  • нужны профильные навыки и образование (47%);
  • нужны связи (46%);
  • важна господдержка (45%);
  • не смогут без поддержки друзей и близких (29%).

Кроме того, 18% опрошенных уверены, что в открытии бизнеса поможет снижение конкуренции в отрасли, а 11% отметили пользу от снятия коронавирусных ограничений. Только 5% участников заявили о важности стабильной экономической обстановки.

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