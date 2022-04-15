Ипотека

Риэлторы предложили сохранять ставку по ипотеке при продаже квартиры

При продаже квартиры ипотечником банки могли бы для нового владельца сохранять ту ставку по ипотеке, которая была у продавца. С таким предложением в правительство обратился риэлторский бизнес.

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Сейчас при продаже ипотечной квартиры банк выдает покупателю новый кредит на новых условиях. Но ставка значительно выросла, объем выданных кредитов на вторичку резко упал, а спрос на продажу ипотечных квартир есть.

Ипотечники хотят продать свою квартиру, чтобы погасить долг, но где взять покупателей? Брать ипотеку под высокие проценты люди не спешат.

Сохранение условий при перезаключении договора увеличит доступность вторичного жилья и поддержит спрос без дополнительных субсидий со стороны государства, пишут «Известия».

Технически такое сохранение ставки будет представлять из себя замену заемщика. Покупатель будет платить ипотеку, которая была одобрена на определенных условиях продавцу.

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