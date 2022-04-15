Трудовые отношения

Столичным работодателям разрешили платить временным сотрудникам федеральный МРОТ, а не московский

Власти Москвы утвердили перечень мероприятий по борьбе с безработицей. В их числе – временное трудоустройство тех, кто находится под риском увольнения. Они будут работать на новой работе, не уходя со старой. Зарплата – не ниже МРОТ 13 980 руб.

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Вышло постановление правительства Москвы № 587-ПП от 14.04.2022.

В нем предусмотрены субсидии на такие цели:

  • временное трудоустройство лиц, находящихся под угрозой увольнения;
  • общественные работы для безработных;
  • адаптация к новому рабочему месту граждан, потерявших работу или находящихся под угрозой увольнения;
  • переобучение для москвичей, испытывающих сложности с работой.

Работодателям, временно трудоустроившим работников, разрешили не соблюдать по отношению к ним нормы трехстороннего соглашения о минимальной зарплате. Таким сотрудникам достаточно платить МРОТ 13 890 руб.

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