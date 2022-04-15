Столичным работодателям разрешили платить временным сотрудникам федеральный МРОТ, а не московский

Вышло постановление правительства Москвы № 587-ПП от 14.04.2022.
В нем предусмотрены субсидии на такие цели:
- временное трудоустройство лиц, находящихся под угрозой увольнения;
- общественные работы для безработных;
- адаптация к новому рабочему месту граждан, потерявших работу или находящихся под угрозой увольнения;
- переобучение для москвичей, испытывающих сложности с работой.
Работодателям, временно трудоустроившим работников, разрешили не соблюдать по отношению к ним нормы трехстороннего соглашения о минимальной зарплате. Таким сотрудникам достаточно платить МРОТ 13 890 руб.