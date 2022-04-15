ФНС не будет принимать электронные письма с зарубежных доменов

ФНС России рекомендует гражданам для приема и отправки электронных почтовых сообщений в государственные органы использовать только почтовые серверы в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения.

Это сделано по рекомендациям ФСТЭК для защиты электронной почты «от внешнего негативного влияния».

Среди доменов стран, пропавших под ограничения: .li, .com, .us, .net, .org, .gov, .mil, .gb, .uk, .at, .be, .bg, .hu, .de, .dk, .ie, .es, .it, .cy, .lv, .lt, .lu, .mt, .nl, .pl, .pt, .ro, .sk, .si, .fi, .fr, .hr, .cz, .se, .ee, .ua, .ch.

Запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов уже установила Федеральная налоговая служба России. Аналогичные действия ожидаются и в других государственных органах.