В налоговом учете срок полезного использования ОС не меняется

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/1/21167 от 18.03.2022.

По НК изменение срока полезного использования объекта после начала его амортизации не допускается.

Но есть исключения (п.1 ст. 258 НК). Это реконструкция, модернизация или техническое перевооружение. В этом случае СПИ можно увеличить, но в рамках срока, который предусмотрен для амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.

Других случаев изменения срока полезного использования ОС, ранее введенного в эксплуатацию, в НК не предусмотрено.