Для возмещения допвыходных родителям детей-инвалидов надо будет направлять в ФСС новое заявление

Опубликован проект будущего приказа ФСС.

Также утвердят бланк решения об отказе в возмещении.

Если компания получает по ТКС решение об отказе в выплате, надо в течение 1 рабочего дня направить в ответ квитанцию-подтверждение.

С 2022 года действует новый порядок возмещения из ФСС расходов работодателя на оплату допвыходных (постановление Правительства от 09.08.2021 № 1320).

Для отказа в возмещении у ФСС есть такие основания: