Отчетность в ФСС

Для возмещения допвыходных родителям детей-инвалидов надо будет направлять в ФСС новое заявление

Работодатели оплачивают сотрудникам дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами. Потом эти расходы возмещает ФСС. Форму заявления на возмещение скоро утвердят. А заодно и форму отказа в возмещении.

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Опубликован проект будущего приказа ФСС.

Также утвердят бланк решения об отказе в возмещении.

Если компания получает по ТКС решение об отказе в выплате, надо в течение 1 рабочего дня направить в ответ квитанцию-подтверждение.

С 2022 года действует новый порядок возмещения из ФСС расходов работодателя на оплату допвыходных (постановление Правительства от 09.08.2021 № 1320).

Для отказа в возмещении у ФСС есть такие основания:

  • расходы произведены с нарушением законодательства;
  • отсутствуют необходимые документы, подтверждающие произведенные расходы;
  • документы, необходимые для предоставления выходных и их оплаты, оформлены некорректно.

 

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