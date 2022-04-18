Для возмещения допвыходных родителям детей-инвалидов надо будет направлять в ФСС новое заявление

Опубликован проект будущего приказа ФСС.
Также утвердят бланк решения об отказе в возмещении.
Если компания получает по ТКС решение об отказе в выплате, надо в течение 1 рабочего дня направить в ответ квитанцию-подтверждение.
С 2022 года действует новый порядок возмещения из ФСС расходов работодателя на оплату допвыходных (постановление Правительства от 09.08.2021 № 1320).
Для отказа в возмещении у ФСС есть такие основания:
- расходы произведены с нарушением законодательства;
- отсутствуют необходимые документы, подтверждающие произведенные расходы;
- документы, необходимые для предоставления выходных и их оплаты, оформлены некорректно.