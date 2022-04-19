Бухгалтерская отчетность

⛔ Компания может закрыть свободный доступ к своей бухотчетности

Баланс и прочая бухотчетность компаний находится в свободном доступе в ресурсе ГИР БО. Но при желании можно засекретить эти данные, подав заявление в ИФНС.

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Такая норма введена постановлением правительства № 395 от 18.03.2022.

Заявление составляют в произвольной форме. Там надо обязательно указать ИНН и ОГРН организации.

На основании заявления ФНС ограничивает доступ ко всей информации компании, содержащейся в ГИР БФО, всем лицам, кроме госорганов, фондов, ЦБ.

Доступ будет закрыт к информации за все годы, начиная с 2019 года. Закрыть доступ к отчетности за отдельные годы нельзя. Или все, или ничего.

Причем закрытие доступа к бухотчетности не снимает с компании обязанности сдавать ее в ГИР БО.

Если вы не засекретили свою бухотчетность, ее видно в таком составе:

Вид информации в ГИР БО

Лица, которым открыт доступ к информации

госорганы, органы местного самоуправления, внебюджетные фонды, ЦБ

иные лица

Бухгалтерский баланс

да

да

Отчет о финансовых результатах

да

да

Отчет об изменениях капитала

да

да

Отчет о движении денежных средств

да

да

Отчет о целевом использовании средств

да

да

Пояснения к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах

да

нет

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности

да

нет

 

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