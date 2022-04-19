⛔ Компания может закрыть свободный доступ к своей бухотчетности

Такая норма введена постановлением правительства № 395 от 18.03.2022.
Заявление составляют в произвольной форме. Там надо обязательно указать ИНН и ОГРН организации.
На основании заявления ФНС ограничивает доступ ко всей информации компании, содержащейся в ГИР БФО, всем лицам, кроме госорганов, фондов, ЦБ.
Доступ будет закрыт к информации за все годы, начиная с 2019 года. Закрыть доступ к отчетности за отдельные годы нельзя. Или все, или ничего.
Причем закрытие доступа к бухотчетности не снимает с компании обязанности сдавать ее в ГИР БО.
Если вы не засекретили свою бухотчетность, ее видно в таком составе:
Вид информации в ГИР БО
Лица, которым открыт доступ к информации
госорганы, органы местного самоуправления, внебюджетные фонды, ЦБ
иные лица
Бухгалтерский баланс
да
да
Отчет о финансовых результатах
да
да
Отчет об изменениях капитала
да
да
Отчет о движении денежных средств
да
да
Отчет о целевом использовании средств
да
да
Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
да
нет
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности
да
нет