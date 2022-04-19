За неправильную работу по новым ФСБУ оштрафуют. Вебинар о том, как этого избежать, уже завтра

Что необходимо сделать, чтобы ваш учет считался достоверным в 2022 году? О чем не забыть в пылу сдачи квартальной отчетности?

Разберемся во всех изменениях во время бесплатного вебинара.

В программе:

классификация бухгалтерских активов с 2022 года. Общие принципы оценки и особые ситуации;

применение профессионального суждения, принципов рациональности, существенности к новым правилам бухгалтерского учета;

ФСБУ 5/2019 Запасы. Упрощения в учете и возможные ошибки;

ФСБУ 6/2020 Основные средства и ФСБУ 26/2020 Капвложения. Учет основных средств и капитальных вложений. Установление стоимостного лимита. Важные элементы учетной политики. Переходные положения. Что и где нужно будет показать в отчетности;

ФСБУ 25/2018 Аренда. Определение срока аренды для целей бухгалтерского учета. Компоненты, входящие в состав арендных платежей. Условия для упрощенного порядка перехода к новым правилам учета аренды;

ФСБУ 27/2021 Документооборот. Документы и документооборот: первичные и оправдательные документы, дата составления документа и дата операции.

Вебинар проведет Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России, автор монографий, учебников и статей, руководитель и консультант проектов в области налогообложения, бухгалтерского и управленческого учета, финансового анализа и оптимизации затрат.

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