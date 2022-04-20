Пенсии

Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию и убрать ограничение на пересчет пенсии

В январе работающим пенсионерам должны индексировать пенсию также, как и неработающим, считает депутат ГД Оксана Дмитриева. А в августе при пересчете уплаченных работодателем взносов в баллы не надо применять ограничение в 3 балла.

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Законопроекты об индексации и пересчете внесены в Госдуму.

Причем по проектам ПФР должен не только начать индексацию с момента принятия закона, но и пересчитать все пенсии с 2016 года, когда отменили индексацию.

То же самое с ограничением в 3 балла. По задумке депутата, работающим пенсионерам должны пересчитать добавку к пенсии с 2015 года.

Сейчас если сотрудник заработал 5 баллов, молодому работнику эти 5 баллов и зачислят на ИЛС, но пенсионеру зачислят только 3 балла. Остальные взносы уйдут вникуда. Об этом мы рассказывали здесь.

Эту норму хотят исправить.

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