При закрытии ИИС с иностранными ценными бумагами их можно перевести на брокерский счет

Если необходимо закрыть ИИС с ценными бумагами, торговля которыми приостановлена, клиент вправе дать профучастнику рынка ценных бумаг поручение на перевод этих бумаг на брокерский счет.

Но надо уточнить у своего брокера, предусмотрена ли договором на ведение ИИС такая возможность.

Если профучастник находится под санкциями, то перевести ценные бумаги надо другому брокеру, чтобы их можно было потом продать.

Если в отношении организации, с которой заключен договор на ведение ИИС, не введены блокирующие санкции, инвестор может закрыть ИИС с переводом активов на брокерский счет, открытый у данного профучастника.