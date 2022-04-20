Инвестиции

При закрытии ИИС с иностранными ценными бумагами их можно перевести на брокерский счет

В законе нет требования продавать учитываемые на ИИС ценные бумаги при закрытии счета и нет ограничения на перевод таких ценных бумаг на брокерский счет. Такое разъяснения дали в ЦБ.

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Если необходимо закрыть ИИС с ценными бумагами, торговля которыми приостановлена, клиент вправе дать профучастнику рынка ценных бумаг поручение на перевод этих бумаг на брокерский счет.

Но надо уточнить у своего брокера, предусмотрена ли договором на ведение ИИС такая возможность.

Если профучастник находится под санкциями, то перевести ценные бумаги надо другому брокеру, чтобы их можно было потом продать.

Если в отношении организации, с которой заключен договор на ведение ИИС, не введены блокирующие санкции, инвестор может закрыть ИИС с переводом активов на брокерский счет, открытый у данного профучастника.

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