При регистрации компании бизнесмены путают должность руководителя и даже его пол

Топ-6 самых частых ошибок озвучили в УФНС по Саратовской области.

1. Адрес

Указанный в заявлении адрес может отсутствовать в государственном адресном реестре.

2. Паспорт

Иногда неверно заполняют реквизиты документа, удостоверяющего личность.

3. Пол

Бывает, что бизнесмены даже неверно указывают свой пол.

4. Устав

Частой причиной отказов является непредставление обязательного документа организации — её устава.

Иногда в заявлении указывают сведения, противоречащие уставу. К примеру, наименование должности в форме № Р11001 отличается от сведений, указанных в решении о создании или уставе ( «директор» / «генеральный директор»).

5. Запрет на бизнес

Иногда руководителем или учредителем новой организации планирует стать человек, на которого распространяется 3-х летний запрет на участие во вновь создаваемых организациях. Это, например, бывший директор или учредитель компании, исключенной из ЕГРЮЛ за недостоверность.

6. Прочие мелкие ошибки

Иногда допускают чисто грамматические и технические ошибки. К примеру, вообще не указывается или неверно указывается ИНН, или же в разделе «Сведения о заявителе» не указывают адрес электронной почты.