Новости ФНС

Можно пожаловаться на налоговиков, если они не соблюдают разъяснения из писем ФНС

На сайте ФНС есть сервис, где размещены разъясняющие письма. Этот раздел переименовали и обновили. Если там есть разъяснение ФНС, которое ваша налоговая инспекция игнорирует, вы можете направить жалобу в УФНС.

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Раньше этот сервис назывался так: «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов».

Теперь название новое: «Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами».

С помощью обновленного сервиса можно сообщить в УФНС, если инспекция не применяет в работе письмо, размещенное на сайте.

Для этого в конце каждого письма есть специальная кнопка.

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Например, обязательным для применения налоговиками является письмо ФНС № БС-4-11/3695@ от 28.03.2022 о пересдаче отчетов 6-НДФЛ, если в них были доходы по матвыгоде. Об этом письме мы рассказывали здесь.

 

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