Можно пожаловаться на налоговиков, если они не соблюдают разъяснения из писем ФНС

Раньше этот сервис назывался так: «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов».

Теперь название новое: «Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами».

С помощью обновленного сервиса можно сообщить в УФНС, если инспекция не применяет в работе письмо, размещенное на сайте.

Для этого в конце каждого письма есть специальная кнопка.

Например, обязательным для применения налоговиками является письмо ФНС № БС-4-11/3695@ от 28.03.2022 о пересдаче отчетов 6-НДФЛ, если в них были доходы по матвыгоде. Об этом письме мы рассказывали здесь.