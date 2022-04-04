6-НДФЛ

🔥 Бухгалтерам надо пересдавать расчеты 6-НДФЛ за 2021 год, если там был доход с кодом 2610

Всем, у кого в приложении к форме 6-НДФЛ за 2021 год были показаны доходы в виде материальной выгоды, надо сдавать уточненки и возвращать сотрудникам НДФЛ.

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Речь идет о доходах с кодами: 2610, 2630, 2640, 2641.

Дело в том, что материальную выгоду освободили от НДФЛ задним числом — с 2021 года. Об этом мы рассказывали здесь.

Комментируя эту новость, наши читатели предположили, что придется сдавать уточненки за прошлый год, и были правы. Бухгалтеры решили подождать разъяснений от ФНС, и вот эти разъяснения вышли.

В письме ФНС № БС-4-11/3695@ от 28.03.2022 говорится, что надо вернуть людям удержанный НДФЛ за 2021 год и тот, который успели удержать в 2022 году.

Поэтому бухгалтеры должны сдать уточненные расчеты 6-НДФЛ за:

  • 1 квартал 2021 года;
  • полугодие 2021 года;
  • 9 месяцев 2021 года;
  • 2021 год.

Причем в расчет за 2021 года надо включить только те справки (приложение № 1), в которых есть доход с кодами матвыгоды. Справки по остальным сотрудникам пересдавать не надо.

Возврат налога сотрудникам надо произвести из тех сумм, которые причитаются к перечислению сейчас. Для этого у компании есть 3 месяца с момента поступления заявления от сотрудника.

Если вдруг НДФЛ к возврату больше, чем тот, который причитается к уплате, надо подать в ИФНС заявление на возврат. На это у фирмы есть 10 дней со дня получения заявления от сотрудника.

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