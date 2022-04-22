«Открытие» и Альфа-банк начали прием заявок на льготную ипотеку для айтишников

Ранее условия льготной ипотеки озвучили в Минцифры:

возраст от 22 до 40 лет;

ставка — 5 %;

минимальная зарплата — 150 тыс. руб. в месяц для городов-миллионников и 100 тыс. руб. для регионов.

В банках «Открытие» и Альфа-банке предлагают оформить ипотеку можно на сумму от 0,5 млн до 18 млн рублей под 5 % на срок от 3 до 30 лет с первоначальным взносом от 15 %.

В «Открытии» готовы выдавать такую ипотеку уже сейчас. Требования к заемщикам:

возраст от 22 до 44 лет;

стаж на последнем месте работы от 3 месяцев;

общий трудовой стаж от 1 года.

В Альфа-банке начнут выдавать в мае-июне. Воспользоваться льготной ипотекой могут сотрудники IT-компаний, которые включены в реестр аккредитованных и не менее 1 квартала пользуются налоговыми льготами.