❗ В форме РСВ будет новый тариф 25

На федеральном портале опубликован проект поправок в порядок заполнения РСВ.
Код тарифа плательщика страховых взносов будет 25.
В разделе 3 РСВ будут новые коды:
- ОСТ — физлица, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
- ВЖОС — временно проживающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
- ВПОС — временно пребывающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах.
Ранее эти коды были озвучены в письме ФНС № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022.