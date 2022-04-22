РСВ

❗ В форме РСВ будет новый тариф 25

В РСВ надо будет указывать новый код тарифа и новые коды категории застрахованных лиц для льготного тарифа на Курильских островах.

Версия для печати

На федеральном портале опубликован проект поправок в порядок заполнения РСВ.

Код тарифа плательщика страховых взносов будет 25.

В разделе 3 РСВ будут новые коды:

  • ОСТ — физлица, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
  • ВЖОС — временно проживающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
  • ВПОС — временно пребывающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах.

Ранее эти коды были озвучены в письме ФНС № БС-4-11/3337@ от 18.03.2022.

Гость, скоро старт важнейшего курcа для бухгалтеров: про все 5 новых ФСБУ с 2022 года.
Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения». И все это всего за 1 месяц! Скорее идите записываться, пока остались места. 

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить