В 2022 год трудинспекция придет с проверкой только с одобрения прокуратуры

В частности, провести внеплановую проверку можно при условии согласования с прокуратурой. Такое возможно «при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан».

Критерии такой угрозы в законе не описаны. Решение принимается при оценке конкретных обстоятельств.

Насколько обосновано такое решение, проверит прокуратура при согласовании проведения проверки.

Такое разъяснение дает Роструд в письме № ПГ/08023-6-1 от 08.04.2022.