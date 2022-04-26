Ипотека

Получение кредитных каникул могут упростить

Речь про максимальный размер ипотеки, который сейчас разрешен в банках для отсрочек по платежам.

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Предложение пересмотреть и смягчить условия для кредитных каникул отправила Михаилу Мишустину зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как пишет «Парламентская газета», для столичных регионов (Москва, Санкт-Петербург и области) планку суммы могут поднять до 12 миллионов рублей, а для других регионов — до шести миллионов.

В этом случае кредитные каникулы сможет получить больше человек.

Сейчас в Москве верхняя планка для каникул — 6 миллионов, в МО, Санкт-Петербурге и Дальнем Востоке — 4 миллиона рублей, и 3 миллиона — в остальных регионах.

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