«Клерк» ищет редактора-эксперта в новостной отдел

Полная занятость. Полная удаленка.

Кто нам нужен?

Тот, у кого есть высшее образование по бухучету, аудиту, экономике или юриспруденции ИЛИ кто имеет журналисткое образование и работал в финансовых СМИ;

Ну, может вы работали бухгалтером и всегда мечтали писать — тогда тоже вариант:)

Тот, кто умеет анализировать и понятно объяснять нормативные акты;

Тот, кто знает, что нужно практикующим бухгалтерам, юристам, директорам и банкирам;

Тот, кто любит «Клерк» и хочет стать его частью, потому что мы независимые и крутые.

Что нужно делать?

Писать новости, отвечать на комментарии пользователей к вашим новостям;

Быть в курсе изменений в бухгалтерском, налоговом, трудовом законодательствах;

Предлагать главному редактору актуальные темы;

Писать новости по заданию главного редактора.

С нами нужно быть в течение всего рабочего дня. Работать надо оперативно. И хватать новости, как только они появляются.

Писать надо порядка 15 новостей в день.

Спрашивайте подробнее и направляйте свои резюме и примеры работ на snegovskaya@klerk.ru.

Единомышленник, друг и соратник, найдись!

Всегда ваша, Марина Снеговская, главный редактор «Клерка»