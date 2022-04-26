«Клерк» ищет редактора-эксперта в новостной отдел

Полная занятость. Полная удаленка.
Кто нам нужен?
- Тот, у кого есть высшее образование по бухучету, аудиту, экономике или юриспруденции ИЛИ кто имеет журналисткое образование и работал в финансовых СМИ;
- Ну, может вы работали бухгалтером и всегда мечтали писать — тогда тоже вариант:)
- Тот, кто умеет анализировать и понятно объяснять нормативные акты;
- Тот, кто знает, что нужно практикующим бухгалтерам, юристам, директорам и банкирам;
- Тот, кто любит «Клерк» и хочет стать его частью, потому что мы независимые и крутые.
Что нужно делать?
- Писать новости, отвечать на комментарии пользователей к вашим новостям;
- Быть в курсе изменений в бухгалтерском, налоговом, трудовом законодательствах;
- Предлагать главному редактору актуальные темы;
- Писать новости по заданию главного редактора.
С нами нужно быть в течение всего рабочего дня. Работать надо оперативно. И хватать новости, как только они появляются.
Писать надо порядка 15 новостей в день.
Спрашивайте подробнее и направляйте свои резюме и примеры работ на snegovskaya@klerk.ru.
Единомышленник, друг и соратник, найдись!
Всегда ваша, Марина Снеговская, главный редактор «Клерка»