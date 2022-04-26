Бухгалтеры

«Клерк» ищет редактора-эксперта в новостной отдел

Dream-team «Клерка» ищет крутого человека, который бы делал крутые новости.

Версия для печати

Полная занятость. Полная удаленка. 

Кто нам нужен?

  • Тот, у кого есть высшее образование по бухучету, аудиту, экономике или юриспруденции ИЛИ кто имеет журналисткое образование и работал в финансовых СМИ;
  • Ну, может вы работали бухгалтером и всегда мечтали писать — тогда тоже вариант:)
  • Тот, кто умеет анализировать и понятно объяснять нормативные акты;
  • Тот, кто знает, что нужно практикующим бухгалтерам, юристам, директорам и банкирам;
  • Тот, кто любит «Клерк» и хочет стать его частью, потому что мы независимые и крутые.

Что нужно делать?

  • Писать новости, отвечать на комментарии пользователей к вашим новостям;
  • Быть в курсе изменений в бухгалтерском, налоговом, трудовом законодательствах;
  • Предлагать главному редактору актуальные темы;
  • Писать новости по заданию главного редактора.

С нами нужно быть в течение всего рабочего дня. Работать надо оперативно. И хватать новости, как только они появляются.

Писать надо порядка 15 новостей в день.

Спрашивайте подробнее и направляйте свои резюме и примеры работ на snegovskaya@klerk.ru.

Единомышленник, друг и соратник, найдись!

Всегда ваша, Марина Снеговская, главный редактор «Клерка»

🆘 ШТРАФ?! ✋🏻 НЕТ!!! Если бухгалтер не разберется в ФСБУ, его могут оштрафовать на 20 000 ₽! Изучите все пять новых стандартов за один месяц.

1 мая стартует курc про все 5 новых ФСБУ с 2022 года. Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения».

При заказе до 29 апреля месяц безлимитных консультаций каждому бухгалтеру в подарок. Подробнее об акции читайте тут 👈

Подборка полезных мероприятий

Разместить