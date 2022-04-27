Трудовые отношения

В ЦЗН безработным помогут справиться с выгоранием и морально подготовиться к собеседованию

Безработные могут написать заявление в ЦЗН с просьбой оказать им психологическую поддержку. Утвердили стандарт оказания такой услуги.

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Вышел приказ Минтруда от 28.03.2022 № 179н.

Подать заявление можно через портал «Работа в России», лично в ЦЗН или МФЦ.

Итог такой помощи — рекомендации:

  • по повышению мотивацию к труду;
  • по активизации поиска работы;
  • по снижению психологических проблем, мешающих самореализации;
  • по повышению адаптации к условиям;
  • по реализации карьеры «путем оптимизации психологического состояния».

По этой госуслуге будут реализовывать сервисы:

  • «Моя мотивация»;
  • «Выгорание: перезагрузка»;
  • «Психологическая подготовка к собеседованию».

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