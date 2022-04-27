В ЦЗН безработным помогут справиться с выгоранием и морально подготовиться к собеседованию

Вышел приказ Минтруда от 28.03.2022 № 179н.
Подать заявление можно через портал «Работа в России», лично в ЦЗН или МФЦ.
Итог такой помощи — рекомендации:
- по повышению мотивацию к труду;
- по активизации поиска работы;
- по снижению психологических проблем, мешающих самореализации;
- по повышению адаптации к условиям;
- по реализации карьеры «путем оптимизации психологического состояния».
По этой госуслуге будут реализовывать сервисы:
- «Моя мотивация»;
- «Выгорание: перезагрузка»;
- «Психологическая подготовка к собеседованию».