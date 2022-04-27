Интернет и IT

Владельцы техники Apple в России подали на компанию иск. Правда, только на 10 тыс руб. каждому

Из-за отключенного 11 марта в России сервиса Apple Pay.

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Те, кто теперь не может пользоваться Apple Pay, просят через Пресненский районный суд Москвы компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей каждому. Еще требуют «соразмерного уменьшения стоимости» товаров Apple.

Иск подала 26 апреля юридическая компания, представляя коллективные интересы 20 человек.

Из иска: покупатели получили технику с исправной функцией Apple Pay. Значит, ее отключение нарушает Закон о защите прав потребителей.

Перспективы иска юристы оценивают по-разному. У экспертов есть мнение, что сейчас суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» из-за ухода иностранных компаний.

По сообщению «Коммерсанта»

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