Электронная отчетность

Оправдаться перед налоговиками за просрочку с отчетом из-за DDoS-атак поможет акт от оператора ТКС

Если вы не смогли вовремя сдать декларацию (в том числе, по НДС), отправьте ее сейчас и проверьте факт ее получения налоговиками.

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В «Калуге Астрал», где с 21 апреля 2022 года фиксируют массовые DDoS-атаки, обещают выдать клиентам документ, который поможет избежать претензий со стороны ИФНС.

При нарушении сроков сдачи отчетности надо направить запрос на адрес 1ctp@astral.ru. Образец шаблона — здесь.

В течение одного рабочего дня компания подготовит и направит вам и в ИФНС акт технической экспертизы.

Этот документ должен закрыть возможную конфликтную ситуацию, заверили в «Калуге Астрал».

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