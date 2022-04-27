Экономика России

В России 7,7% компаний-зомби. Так посчитали эксперты

Зомби — это бизнес, которому едва хватает прибыли для обслуживания долгов. В пандемию таких компаний стало намного больше.

Версия для печати

Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» собрали показатели за последние несколько лет и выяснили: с 2020 года в России резко выросло число компаний, которые работают в ноль, то есть с трудом обслуживают даже свои долги.

Вот так это выглядит на графике по годам:

6

Среди участников исследования, как пишет РБК, — 77 тыс. предприятий с отчетностью по российским стандартам (РСБУ) за 2016–2020 годы. Критерий — выручка не менее 100 млн руб. за 2020 год. Еще каждая компания была ненулевой каждый год с 2015-го.

🆘 ШТРАФ?! ✋🏻 НЕТ!!! Если бухгалтер не разберется в ФСБУ, его могут оштрафовать на 20 000 ₽! Изучите все пять новых стандартов за один месяц.

1 мая стартует курc про все 5 новых ФСБУ с 2022 года. Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения».

При заказе до 29 апреля месяц безлимитных консультаций каждому бухгалтеру в подарок. Подробнее об акции читайте тут 👈

Подборка полезных мероприятий

Разместить