В России 7,7% компаний-зомби. Так посчитали эксперты

Аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» собрали показатели за последние несколько лет и выяснили: с 2020 года в России резко выросло число компаний, которые работают в ноль, то есть с трудом обслуживают даже свои долги.

Вот так это выглядит на графике по годам:

Среди участников исследования, как пишет РБК, — 77 тыс. предприятий с отчетностью по российским стандартам (РСБУ) за 2016–2020 годы. Критерий — выручка не менее 100 млн руб. за 2020 год. Еще каждая компания была ненулевой каждый год с 2015-го.