Средний платеж по ипотеке с льготной ставкой уменьшится на 21,5%. Это в Москве

Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки, о котором распорядился Путин, изменит суммы платежей примерно на 21,5%.

На ипотечном калькуляторе на сайте ЦИАН можно сделать, например, расчет для ситуации, когда сумма займа 10 млн руб., срок 20 лет, первый взнос 15%. По такому кредиту по ставке 9% вы будете платить 76,5 тысяч в месяц. При ставке 12% — 93,5 тысячи:

Рекомендованный доход в первом случае — около 127 тысяч рублей, во втором — больше 155 тысяч.

Иными словами, вопрос остается не столько в ипотечной ставке, сколько в суммах зарплат и стоимости жилья.