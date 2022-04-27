Экономика России

Иностранным концернам предложат передать свои активы

Речь идет про ушедший из России бизнес, если он не возобновит работу.

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Российские власти будут «настоятельно предлагать» иностранным концернам передать российские активы в управление или собственность в случае длительного отказа возобновить производство. Об этом сообщили в Минпромторге.

Такой вариант возможен, если бизнес долгое время не возобновляет работу. Речь даже про те случаи, когда сотрудникам платят зарплаты.

— Держать трудовые коллективы в таком состоянии, когда им просто платится зарплата, нельзя. Мы не хотим, чтобы терялась квалификация, — цитирует «Интерфакс» главу Минпромторга Дениса Мантурова.

План, как принять эти активы на российской стороне, уже составлен.

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