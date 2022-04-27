Около 200 иностранных брендов вернутся в Россию через параллельный импорт

Речь идет о параллельном импорте. По сути, это легализация серого импорта — продукцию, которую официальные производители или дистрибьюторы запрещают ввозить в РФ, будут закупать у третьих лиц.

В перечне значатся двигатели и части для них Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и др., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, передает «Интерфакс».

Параллельный импорт предлагают разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др., игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo.