Экономика России

Около 200 иностранных брендов вернутся в Россию через параллельный импорт

Минпромторг утвердил список брендов, которые можно поставлять и продавать в России без разрешения правообладателей. Там около 200 компаний и список будет расширяться.

Версия для печати

Речь идет о параллельном импорте. По сути, это легализация серого импорта — продукцию, которую официальные производители или дистрибьюторы запрещают ввозить в РФ, будут закупать у третьих лиц.

В перечне значатся двигатели и части для них Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и др., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone, передает «Интерфакс».

Параллельный импорт предлагают разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и др., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и др., игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

🆘 ШТРАФ?! ✋🏻 НЕТ!!! Если бухгалтер не разберется в ФСБУ, его могут оштрафовать на 20 000 ₽! Изучите все пять новых стандартов за один месяц.

1 мая стартует курc про все 5 новых ФСБУ с 2022 года. Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения».

При заказе до 29 апреля месяц безлимитных консультаций каждому бухгалтеру в подарок. Подробнее об акции читайте тут 👈

Подборка полезных мероприятий

Разместить