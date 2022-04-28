Трудовое право

Нельзя отказывать главбуху-совместителю в переводе на основное место

Если работодатель отказывает в приеме на работу, он должен объяснить свой отказ. Если объяснения нет или по нему отказ не связан с деловыми качествами – это дискриминация.

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Опубликован обзор ВС от 27.04.2022 по решениям судов относительно приема на работу.

Рассмотрен случай с главным бухгалтером, которая работала в бюджетной организации совместителем и на основном месте в ООО. Женщина уволилась из ООО и подала заявление в учреждение заключить с ней договор по основному месту.

На это заявление работодатель не среагировал. Более того, главбуха уволили, так как на ее место пригласили другого сотрудника, для которого эта работа – основная.

Бывшая главбух с таким положением дел не согласилась и подала в суд.

Суд ее не поддержал. Но Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

ВС решил, что главбуха лишили права на труд, проявив по отношению к ней дискриминацию.

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