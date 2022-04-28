Финансовый кризис

У AliExpress сложности с обработкой платежей, но российские карты все еще принимают

Возможность оплаты не отключена, уточнили «Клерку» в пресс-службе Али.

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AliExpress не отключил оплату российскими банковскими картами. В настоящий момент есть «некоторые сложности с обработкой платежей».

На AliExpress Россия стабильно работает оплата покупки локальных товаров.

Для покупок зарубежных товаров продолжает работать способ оплаты через сервис Qiwi (электронный кошелек не обязателен) и счет мобильного телефона

«Мы чиним эту неполадку и вскоре пользователи смогут оплачивать всеми способами без любых трудностей», — уточнили в компании.

Оплатить товары российских продавцов картами российских банков можно, как и раньше. Картами МИР расплачиваться тоже возможно.

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