«Интерфакс»: суд решил досрочно освободить Улюкаева

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой информированный источник.

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», — заявил собеседник агентства.

По его словам, прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

Как уточняет «Интерфакс», с учетом майских праздников Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, если решение суда не будет обжаловано.