👎 Уменьшать налог по уточненке будут только после окончания камеральной проверки

В статью 81 НК, которая регулирует сдачу уточненных деклараций, внесли изменения. Они касаются случая, когда сдача уточненки — это право, а не обязанность. То есть, увеличения налога по ней не происходит. Либо налог не меняется, либо он уменьшается.

Принят Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-ФЗ.

Речь идет о компаниях, которые не перешли на налоговый мониторинг.

Напомним, срок камеральной проверки составляет 3 месяца, для декларации по НДС — 2 месяца.

Новая норма заработает через месяц после опубликования закона и будет действовать только на те декларации, которые сданы после вступления в силу новой редакции статьи 81 НК.