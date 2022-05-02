РСПП предложил отменить в России запрет на создание «фирм-матрёшек»

Глава РСПП предложил упразднить запрет «матрешек» для всех хозяйственных обществ. Для этого необходимо внести изменения в соответствующие статьи Гражданского кодекса, закона об акционерных обществах и закона об обществах с ограниченной ответственностью, где упоминается этот запрет, следует из письма. Об этом пишет РБК.
Запрет хозяйственным обществам иметь в качестве единственного участника другое общество, состоящее из одного лица, был введен в 1990-х годах для предотвращения злоупотреблений со стороны головных компаний холдингов и уклонения их от ответственности за действия дочерних фирм, говорится в письме РСПП.
«Подобный подход мог считаться актуальным в тот период времени, когда гражданское и корпоративное законодательство, а также законодательство о банкротстве только начинали формироваться и не содержали действенных норм об ответственности контролирующих лиц, а также о контроле за сделками с заинтересованностью», — следует из документа.
В деловой практике возникают ситуации, когда из компании, владеющей 100% другой компании, выходит один из участников, в результате в ней остается единственный участник. Хотя ответственность за это нарушение законом не установлена, такие компании ограничены в совершении сделок: регуляторы могут оспорить их в суде, признать недействительными.
Если компании не соблюдают запрет на формирование организационной структуры «матрешки», они сталкиваются с рядом значимых юридических рисков, говорится в письме. Среди них можно выделить следующие:
Невозможность выхода участника из состава общества. Если в компании X два участника (юридические лица A и B) и один (B) выходит из состава, то регистрирующие органы могут проверять, не принадлежит ли сам участник A единственному владельцу. Если происходит именно так, каким-то компаниям удается зарегистрировать изменения, а каким-то нет (единой судебной практики по этому вопросу не сформировалось).
Отстранение от участия в конкурсах и аукционах. Федеральная антимонопольная служба в 2015 году разъясняла, что компании-матрешки не могут выступать покупателями государственного имущества. Это подтверждается и судебной практикой: суды исключали такие организации из списка участников аукционов по продаже госсобственности, указывают в РСПП.