РСПП предложил отменить в России запрет на создание «фирм-матрёшек»

Глава РСПП предложил упразднить запрет «матрешек» для всех хозяйственных обществ. Для этого необходимо внести изменения в соответствующие статьи Гражданского кодекса, закона об акционерных обществах и закона об обществах с ограниченной ответственностью, где упоминается этот запрет, следует из письма. Об этом пишет РБК.

Запрет хозяйственным обществам иметь в качестве единственного участника другое общество, состоящее из одного лица, был введен в 1990-х годах для предотвращения злоупотреблений со стороны головных компаний холдингов и уклонения их от ответственности за действия дочерних фирм, говорится в письме РСПП.

«Подобный подход мог считаться актуальным в тот период времени, когда гражданское и корпоративное законодательство, а также законодательство о банкротстве только начинали формироваться и не содержали действенных норм об ответственности контролирующих лиц, а также о контроле за сделками с заинтересованностью», — следует из документа.

В деловой практике возникают ситуации, когда из компании, владеющей 100% другой компании, выходит один из участников, в результате в ней остается единственный участник. Хотя ответственность за это нарушение законом не установлена, такие компании ограничены в совершении сделок: регуляторы могут оспорить их в суде, признать недействительными.