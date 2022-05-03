ВЭД

⚡ Бизнесу запретили сделки и расчеты с иностранными фирмами, попавшими под санкции РФ

Органы власти, организации и физлица с 3 мая должны соблюдать запрет на сотрудничество с иностранными контрагентами (юрлицами и физлицами), по которым введены специальные экономические меры.

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Опубликован указ президента № 252 от 03.05.2022.

Перечень таких иностранных контрагентов составит Правительство. У него на это есть 10 дней.

Российскому бизнесу по отношению к инофирмам из перечня нельзя:

  • заключать контракты по ВЭД;
  • рассчитываться по ранее заключенным контрактам;
  • осуществлять финансовые операции;
  • вывозить за пределы РФ продукцию.

Разъяснения по этим нормам будут давать Минфин и ЦБ.

Таким образом, запрет на сделки вводится уже сегодня, хотя списка санкционных иностранных компаний еще нет.

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