⚡ Бизнесу запретили сделки и расчеты с иностранными фирмами, попавшими под санкции РФ

Опубликован указ президента № 252 от 03.05.2022.

Перечень таких иностранных контрагентов составит Правительство. У него на это есть 10 дней.

Российскому бизнесу по отношению к инофирмам из перечня нельзя: заключать контракты по ВЭД;

рассчитываться по ранее заключенным контрактам;

осуществлять финансовые операции;

вывозить за пределы РФ продукцию.

Разъяснения по этим нормам будут давать Минфин и ЦБ.

Таким образом, запрет на сделки вводится уже сегодня, хотя списка санкционных иностранных компаний еще нет.