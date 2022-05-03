⚡ Бизнесу запретили сделки и расчеты с иностранными фирмами, попавшими под санкции РФ

Опубликован указ президента № 252 от 03.05.2022.
Перечень таких иностранных контрагентов составит Правительство. У него на это есть 10 дней.
Российскому бизнесу по отношению к инофирмам из перечня нельзя:
- заключать контракты по ВЭД;
- рассчитываться по ранее заключенным контрактам;
- осуществлять финансовые операции;
- вывозить за пределы РФ продукцию.
Разъяснения по этим нормам будут давать Минфин и ЦБ.
Таким образом, запрет на сделки вводится уже сегодня, хотя списка санкционных иностранных компаний еще нет.