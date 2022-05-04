Бизнес может жаловаться в Минфин на власти других стран

Такие рекомендации бизнесу Минфин сегодня опубликовал на своем сайте.
Добавим, что с 3 мая бизнесу запрещены сделки с иностранными компаниями и физлицами, список которых составит правительство.
Российские организации-участники ВЭД могут направлять в адрес Минфина информацию о нарушении их имущественных интересов со стороны органов власти недружественных государств.
Такие рекомендации бизнесу Минфин сегодня опубликовал на своем сайте.
Добавим, что с 3 мая бизнесу запрещены сделки с иностранными компаниями и физлицами, список которых составит правительство.
🆘 ШТРАФ?! ✋🏻 НЕТ!!! Если бухгалтер не разберется в ФСБУ, его могут оштрафовать на 20 000 ₽! Изучите все пять новых стандартов за один месяц.
1 мая стартует курc про все 5 новых ФСБУ с 2022 года. Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения».
При заказе до 29 апреля месяц безлимитных консультаций каждому бухгалтеру в подарок. Подробнее об акции читайте тут 👈