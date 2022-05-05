Записывать электронную подпись на обычную флешку нельзя

Это необходимо, что обеспечить конфиденциальность ключей электронной подписи и исключить риск их компрометации и использования без ведома владельца, пояснили в ФНС.

Теоретически электронную подпись можно записать на любой съемный носитель, но файлы на другом носителе никак не защищены. Если злоумышленники их украдут и расшифруют, то смогут подписывать любые документы от вашего имени.

Поэтому для записи квалифицированной электронной подписи в удостоверяющих центрах ФНС подходят токены формата USB тип-А, такие как:

Рутокен ЭЦП2.0;

Рутокен S;

Рутокен Lite;

JaCarta ГОСТ;

JaCarta-2 ГОСТ;

JaCarta L;

и другие.

Приобрести сертифицированный носитель можно в специализированных магазинах электроники, коммерческих удостоверяющих центрах и некоторых удостоверяющих центрах ФНС.