Электронная отчетность

Записывать электронную подпись на обычную флешку нельзя

Специальный USB носитель для записи электронной подписи в обязательном порядке должен быть сертифицированный ФСТЭК или ФСБ.

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Это необходимо, что обеспечить конфиденциальность ключей электронной подписи и исключить риск их компрометации и использования без ведома владельца, пояснили в ФНС.

Теоретически электронную подпись можно записать на любой съемный носитель, но файлы на другом носителе никак не защищены. Если злоумышленники их украдут и расшифруют, то смогут подписывать любые документы от вашего имени.

Поэтому для записи квалифицированной электронной подписи в удостоверяющих центрах ФНС подходят токены формата USB тип-А, такие как:

  • Рутокен ЭЦП2.0;
  • Рутокен S;
  • Рутокен Lite;
  • JaCarta ГОСТ;
  • JaCarta-2 ГОСТ;
  • JaCarta L;
  • и другие.

Приобрести сертифицированный носитель можно в специализированных магазинах электроники, коммерческих удостоверяющих центрах и некоторых удостоверяющих центрах ФНС.

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