⚡️ Доллар упал до 66 рублей, евро до 70. Курс валют на завтра

Курс доллара на 6 мая составит 66,2378 рублей: он упал на 3,1782 рубля.
Евро 6 мая будет стоить 70,0662 рублей (падение на 2,7153 рубля).
Центробанк установил курсы валют на 6 мая, и они стали еще ниже.
Курс доллара на 6 мая составит 66,2378 рублей: он упал на 3,1782 рубля.
Евро 6 мая будет стоить 70,0662 рублей (падение на 2,7153 рубля).
Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!
Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».
Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.