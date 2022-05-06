⚠ Переводы по картам в системе быстрых платежей идут долго

Причина — технические работы.
Часть операций может проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны, пояснили в ЦБ.
Операции в системе быстрых платежей и других сервисах платежной системы ЦБ, а также в системе передачи финансовых сообщений (российский аналог SWIFT) сейчас замедлены.
Причина — технические работы.
Часть операций может проходить медленнее либо их придется повторить позднее. При этом все средства клиентов сохранны, пояснили в ЦБ.
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