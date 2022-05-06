Имущественный вычет

При покупке квартиры у близких родственников имущественный вычет не дадут

Если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты совершается между взаимозависимыми физлицами, имущественные налоговые вычеты не предоставляются.

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Об этом напоминает ФНС.

Взаимозависимыми лицами признаются:

  • супруг (супруга);
  • родители (в том числе усыновители);
  • дети (в том числе усыновленные);
  • полнородные и неполнородные братья и сестры;
  • опекун (попечитель) и подопечный.

В остальных случаях можно получить вычет на покупку жилья в сумме до 2 млн рублей.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

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