При покупке квартиры у близких родственников имущественный вычет не дадут

Об этом напоминает ФНС.
Взаимозависимыми лицами признаются:
- супруг (супруга);
- родители (в том числе усыновители);
- дети (в том числе усыновленные);
- полнородные и неполнородные братья и сестры;
- опекун (попечитель) и подопечный.
В остальных случаях можно получить вычет на покупку жилья в сумме до 2 млн рублей.
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