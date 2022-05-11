Разработчики больше не могут загружать и обновлять платные приложения в Google Play в России

Как сообщили в компании, пользователи не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России.

При этом бесплатные приложения останутся доступными в Play Store. Пользователи по-прежнему могут их скачивать.

Разработчикам, чьи приложения поставляют важные услуги для клиентов, Google Play предлагает удалить подписки или сделать приложение полностью бесплатным.

Что касается подписок пользователей, то они будут действовать до конца текущего расчетного периода, но их нельзя будет продлить, и они будут отменены.