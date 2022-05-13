Появится новый вид ипотеки

Об этом сообщили в нескольких банках одновременно: ВТБ, Банке ДОМ.РФ, ПСБ, Росбанке.

Суть нового вида ипотеки заключается в том, что застройщики смогут субсидировать часть ипотеки для некоторых покупателей. Таким образом, люди смогут взять большую сумму кредита для покупки жилья.

Как отметили в ВТБ, застройщики тоже заинтересованы в таком виде ипотечного кредитования, так как они сохранят или даже увеличат долю заемщиков.

Похожую программу уже запустил Сбербанк: они готовы давать ипотеку на сумму свыше лимита в 12 млн рублей (столичный предел) или 6 млн рублей (другие города). Сумма, которая больше установленного лимита, будет компенсироваться банку от компаний-застройщиков.

Напоминаем, ранее власти продлили до конца 2022 года программу «Льготная ипотека» и снизили по ней ставку с 12% до 9%.