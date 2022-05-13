Иностранец может получить ИНН в любой налоговой

К заявлению надо приложить:
- паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
- документ, подтверждающий право на пребывание или проживание.
Приложенные документы должны быть заполнены на русском языке или к ним надо приложить заверенный перевод.
Обратиться с заявлением для получения ИНН можно в любую налоговую или через МФЦ. А так же — направить по почте письмом с описью вложения.
Срок выдачи ИНН — в течение пяти дней после получения заявления налоговиками.
Источник: письмо ФНС от 06.04.2022 № КВ-18-14/789@.