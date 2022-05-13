Иностранные работники

Иностранец может получить ИНН в любой налоговой

Для получения ИНН иностранцу надо обратиться напрямую в налоговую с заявлением и пакетом документов. Об этом сообщили сами налоговики.

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К заявлению надо приложить:

  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
  • документ, подтверждающий право на пребывание или проживание.

Приложенные документы должны быть заполнены на русском языке или к ним надо приложить заверенный перевод.

Обратиться с заявлением для получения ИНН можно в любую налоговую или через МФЦ. А так же — направить по почте письмом с описью вложения.

Срок выдачи ИНН — в течение пяти дней после получения заявления налоговиками.

Источник: письмо ФНС от 06.04.2022 № КВ-18-14/789@.

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