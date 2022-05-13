Владельцы UniCredit задумались о продаже российского филиала

На первоначальной стадии уже появилось несколько заинтересованных покупателей. Пока только ведутся переговоры.
«Это позитивная новость для банка, так как продажа устранит одно из основных ограничений для кредитора и даст потенциал для роста акций», — сказал Винченцо Лонго, рыночный стратег IG.
Цитата по Bloomberg.
По словам главного исполнительного директора Андреа Орсель, итальянская группа UniCredit SpA не только стремится получить выгоду от сделки, но и заботится о российском филиале. Поэтому все сделки, которые могут негативно отразиться на дальнейшей работе банка и его капитале, сразу отклоняются.