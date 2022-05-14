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Налоговики проводят эксперимент по безвозмездному предоставлению пользователям ПО для работы с электронной подписью

Срок проведения эксперимента 6 месяцев.

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ФНС России в соответствии с приказом от 25.04.2022 № ЕД-7-24/343@ и положениями статьи 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» проводит Эксперимент по безвозмездному предоставлению пользователям Удостоверяющего центра ФНС России (УЦ ФНС России) программного обеспечения для работы с электронной подписью.

В рамках этого эксперимента лицензия на использование программного обеспечения для работы с электронной подписью и российской криптографией «КриптоПро» включена в сертификаты, выдаваемые УЦ ФНС России с 12 апреля 2022 года.

Для работы с сертификатами, полученными ранее указанной даты, требуется перевыпуск квалифицированной электронной подписи в любом налоговом органе, оказывающем данную услугу. Срок проведения эксперимента 6 месяцев.

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