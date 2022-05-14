В Одинцово задержаны два высокопоставленных сотрудника налоговой инспекции

При передаче взятки полицейскими был задержан главный инспектор камеральных проверок Михаил Стародубов, сообщает телеграм-канал «112». Инспектор обещал генеральному директору типографии «Парадиз» Алексею Волобуеву закрыть глаза на выявленные нарушения за 4,5 миллиона рублей.

После задержания Стародубов рассказал, что вымогательство взяток организовано руководством налоговой службы. Из полученных 4,5 миллионов рублей ему предназначался всего 1 миллион, а остальную сумму он должен был передать начальникам.

Сегодня, при передаче Стародубовым денег руководству, был задержан начальник юридического отдела инспекции Григорий Пекарев. Мужчина отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Тем не менее, в отношении руководства ИФНС №22 будет проводится проверка.