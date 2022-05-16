Интернет и IT

Российский магазин приложений NashStore с 16 мая запустили для пользователей

С 16 мая пользователи NashStore - альтернативного магазина приложений на Android могут скачать площадку на свои смартфоны.

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В магазине представлены приложения в 35 категориях. Через несколько недель здесь появятся платежные сервисы.

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки», — заявил генеральный директор компании-создателя российского аналога — АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. (Цитата по РБК)

На площадке NashStore уже есть более 1 тыс. приложений, среди которых «Столото», «Банки.ру», Альфа-банк, «Сбермаркет», Совкомбанк и др.

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