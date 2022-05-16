Иностранных компаний под внешним управлением станет больше в сфере ТЭК и ОПК

Ожидается, что правительство уже сегодня поддержит думский законопроект о введении внешнего управления в компаниях с иностранным участием, решивших уйти из России, выяснили «Ведомости».

Список пополнят компании, которые сразу не учли при разработке инициативы и которые имеют «существенное значение» для России или более 25% акций таких организаций находятся в руках лица из недружественных стран.

Например, в электроэнергетике ключевыми инвесторами из ставших недружественными стран являются финская Fortum, подконтрольная ей немецкая Uniper и итальянская Enel.