Экономика России

Иностранных компаний под внешним управлением станет больше в сфере ТЭК и ОПК

Правительство предлагает внести в список иностранных компаний, в отношении которых введено внешнее управление, организации, связанные с топливно-энергетическим и оборонно-промышленным комплексами страны

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Ожидается, что правительство уже сегодня поддержит думский законопроект о введении внешнего управления в компаниях с иностранным участием, решивших уйти из России, выяснили «Ведомости».

Список пополнят компании, которые сразу не учли при разработке инициативы и которые имеют «существенное значение» для России или более 25% акций таких организаций находятся в руках лица из недружественных стран.

Например, в электроэнергетике ключевыми инвесторами из ставших недружественными стран являются финская Fortum, подконтрольная ей немецкая Uniper и итальянская Enel.

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